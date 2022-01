Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat, astazi, datele privind gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților cu COVID-19, in fiecare județ, indicator in funcție de care se decide trecerea in online a școlilor. Astfel, la nivel național, gradul de ocupare este de 21,61%, relateaza HotNews.ro.Cele…

- Deși pare greu de crezut, salariile au crescut și in pandemie, deși prețurile la alimente și facturile la utilitați le-au urmat. In Bistrița-Nasaud, salariile au crescut in medie cu 8 procente. Cu toate acestea, bistrițenii raman printre cei mai slab platiți din țara. Ziarul Financiar a realizat o „harta”…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.893 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 993 mai multe decat in ziua anterioara. 276 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod portocaliu, de ploi abundente, valabila pana maine, 26 decembrie, pentru șapte județe din țara, dar și o avertizare cod galben de ploi și ninsori insemnate cantitativ care vizeaza 12 județe. Totodata, pana marți, 28 decembrie,…

- In intervalul 21.12.2021 10:00 ndash; 22.12.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 62 de decese, dintre care 18 anterioare intervalului de referinta, 33 barbati si 29 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Braila, Bistrita Nasaud,…

- Astfel, pana la ora 9:00, in zona joasa a judetelor Arad si Timis va fi, local, ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, dar va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea ghetusului.Pana la ora 8:00, in zona de munte, la altitudini de peste…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 141 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 141 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi…