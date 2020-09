Guvernul a decis: Copiii care se înscriu la un club sportiv vor primi vouchere de 300 de lei Guvernul a adoptat in ședința de joi o ordonanța de urgența prin care copiii care vor sa faca sport de performanța primesc un voucher de 300 de lei, a anunțat ministrul Sportului, Ionuț Stroe.„Este un sprijin financiar sub forma de voucher pentru incurajarea și sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanța. Este o intervenție urgenta a Guvernului in favoarea creșterii și motivarii unui numar cat mai mare de copii sa practice sport in regim controlat, sigur, tocmai pentru ca exista aceasta nevoie la nivelul cluburilor din Romania pentru a forma o viitoare generație de sportivi și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

