Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. De asemenea, șeful Cancelariei premierul a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele...

- Guvernul a modificat in ședința de joi hotararea privind deschiderea plajelor pentru turiști, in sensul ca este permis accesul și pentru persoanele care nu inchiriaza șezlong, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Ionel Danca. Astfel, turiștii vor putea merge la plaja și cu prosopul sau cu…

- Guvernul ia in calcul sa relaxeze unele masuri privind intrarea in tara a celor care au calatorit in tari cu risc scazut de epidemie, precum Grecia si Bulgaria, pentru a ajuta turismul, au declarat pentru Libertatea surse politice. Subiectul a fost discutat de premierul Ludovic Orban cu cei din conducerea…

- Romanii care aleg sa isi petreaca vacanta in strainatate in perioada urmatoare trebuie sa stie ca la intoarcerea in tara vor intra in izolare timp de doua saptamani. Masura ar putea fi ridicata la 15 iunie. "Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie…

- Se SCHIMBA regulile de INMORMANTARE! Guvernul a decis! Cum iși vor INGROPA romanii morții de acum inainte Autoritațile au transmis cate persoane au voie sa participe la nunta sau la botez, dupa 15 mai, in cadrul unui proiect lansat pentru dezbatere publica. Cate persoane au voie sa participe la nunta…

- Turismul este unul dintre cei mai puternici piloni ai economiei constantene. De bunul mers al turismului depind familii nu doar din Constanta, ci din toata regiunea Dobrogei care vin sa lucreze aici pe perioada verii.ldquo;Este un ecosistem economic extrem de complex si orice perturbare aduce consecinte…

- Guvernul a decis, prin Ordonanța de Urgența (OUG), prelungirea termenului de valabilitate pentru voucherele de vacanța emise in 2019. Astfel, in contextul pandemiei de coronavirus, termenul de valabilitate pentru voucherelor de vacanța s-a prelungit pana la data de 31 mai 2021. ”Am luat aceasta masura…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa.Guvernul discuta, in sedinta de joi,…