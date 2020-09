Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, in debutul ședinței de Guvern, ca pe ordinea de zi se afla hotarari privind alegerile parlamentare din acest an, care se refera la stabilirea datei alegerilor parlamentare și calendarul organizarii alegerilor. Potrivit premierului, alegerile parlamentare vor…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de joi hotararile cu privire la data alegerilor parlamentare si la calendarul acestora. Premierul Ludovic Orban a declarat ca data alegerilor parlamentare va fi 6 decembrie. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca a cerut Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea pandemiei sa analizeze posibilitatea activitații in spațiile inchise, precum restaurantele. El a mai precizat ca in cursul saptamanii va avea o intalnire cu reprezentanții HoReCa și va fi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va adopta vineri ordonanța de urgența prin care punctul de pensie va crește cu „un procent consistent de 14%”. Premierul a subliniat ca fiecare parinte și bunic trebuie sa ințeleaga rațional ca atat se poate, iar cine promite altceva minte, pentru ca daca…

- Premierul Ludovic Orban susține ca organizarea alegerilor locale s-ar putea desfașura fara probleme, daca se menține actuala rata de infectare cu noul coronavirus. ”Daca ne uitam la evoluția in ultimele 2 saptamani putem constata ca am reușit sa oprim creșterea, ceea ce este extrem de important. Sigur,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca singura data la care ar putea fi organizate alegerile parlamentare in acest an, cu respectarea tuturor prevederilor constitutionale, este 6 decembrie, data pe care spune ca Parlamentul ar trebui sa o ia in considerare. "In urma deciziei Curtii…

- Guvernul s-ar putea reuni marti, in sedinta, pentru a completa Hotararea de Guvern privind starea de alerta cu prevederile referitoare la izolare li carantina, ca urmare a intrarii in vigoare a legii pe aceasta tema adoptata de Parlament ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Premierul Ludovic…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna…