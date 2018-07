Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Guvernul se reuneste marti, la ora 14.00, in sedinta, iar potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa puna in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu…

- In sedinta de Guvern de joi a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 2002 privind Statutul politistului. Modificarea Statutului Politistului prin OUG a devenit necesara pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, dar si pentru eliminarea…

- Premierul Viorica Dancila a anulat pe ultima suta de metri vizita programata la inceputul saptamanii viitoare in Oman, invocand situatia politica interna, au declarat surse guvernamentale pentru „Adevarul“. Guvernul va adopta, saptamana viitoare, o ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei…

- Actul normativ stabilește „introducerea unor corecții”, așa cum au fost convenite cu sindicatele, transmite Ministerul Sanatații, printr-un comunicat. Guvernul a adoptat, in ședința de astazi, o Ordonanța de Urgența care modifica si completeaza Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind modificarile la Legea salarizarii convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajati din Sanatate si Educatie, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de…

- Guvernul pregatește baza legala prin care sa autorizeze și Poșta Romana sa intermedieze vanzarea si efectuarea platilor aferente titlurilor de stat catre populație in cadrul Programului Tezaur, potrivit unui document guvernamental consultat de HotNews.ro. Potrivit surselor HotNews.ro 'este vorba de…

- Pacientii care sufera de afectiuni grave, precum cele oncologice, hepatita C, boli rare, afectiuni cardiovasculare sau scleroza multipla vor avea acces neingradit la terapie dupa ce Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta in acest sens.