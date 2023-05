Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, "Strategia Nationala pentru Sport 2023-2032", proiect initiat de Ministerul Sportului, care pozitioneaza sportul ca prioritate nationala si stabileste viziunea de dezvoltare si directiile majore pentru urmatorul deceniu.

- Executivul a adoptat, miercuri, o hotarare privind noul pachet financiar pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni aflati de teritoriul Romaniei, respectiv cuantumul, conditiile si mecanismul de acordare a sumelor de bani pentru cazare si hrana, transmite Agerpres.

- Guvernul va pune la dispoziția autoritaților publice locale de nivelul intii un instrument electronic eficient și modern de inregistrare a lucrarilor topografo-geodezice. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat instituirea sistemului informațional geografic de stat ,,Registrul de stat al lucrarilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, ieftinirea temporara a tarifelor politelor RCA, transmite Agerpres. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Actul va permite emiterea autorizațiilor de construcție in 65 de zile, termen care in prezent poate ajunge și la un an, anunța Ministerul Dezvoltarii. „Este cel mai important act normativ…

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanta de urgenta care aproba Programul national de investitii „Scoli sigure si sanatoase” care va include toate scolile incadrate in risc seismic 1. Guvernul intenționeaza sa stabileasca proceduri simplificate și termene cat mai scurte pentru consolidarea cladirilor…

- Guvernul a aprobat astazi lista celor 27 de obiective de investitii finantate prin PNRR, in cadrul componentei „Infrastructura spitaliceasca publica noua”. Sunt incluse corpuri de cladiri si chiar spitale noi, care vor fi construite in intregime, lucrari de reabilitare, dar si dotarea cu aparatura medicala…

Guvernul a aprobat, miercuri, alocarea unei sume de 51,47 milioane de lei pentru consolidarea a 16 obiective din domeniul invatamantului din judetul Gorj.