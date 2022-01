Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței Executivului…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței…

- Proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se afla pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului, transmite…

- Ședința la Palatul Victoria! Pe masa premierului Nicolae Ciuca se afla proiectul de Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022. De asemenea, se vor stabili masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea…

- Noi restricții in Romania decise acum de autoritați / Ședința a CNSU pentru prelungirea starii de alerta si hotarari in Sedinta de Guvern de azi! Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) astazi noi restricții in Romania, in contextul valului 5 sl pandemiei de COVID-19. Autoritațile vor stabili…

- Miercuri: Ședința a CNSU pentru prelungirea starii de alerta la nivel național. Se discuta masuri pentru limitarea valului 5 Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se va reuni, miercuri, pentru adoptarea hotararii de prelungire a starii de alerta. Autoritațile vor discuta noi masuri in…

- uvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, 8 decembrie, un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Starea de alerta se PRELUNGEȘTE: Zi libera pentru minivacanța de 1 decembrie, prioritate pentru Guvernul Ciuca Starea de alerta se PRELUNGEȘTE: Zi libera pentru minivacanța de 1 decembrie, prioritate pentru Guvernul Ciuca Prioritațile Guvernului condus de Nicolae Ciuca sunt rectificarea bugetara, prelungirea…