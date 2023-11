Guvernul a aprobat mai multe hotărâri pentru a asigura sumele necesare pentru investiţiile în infrastructură / Bani suplimentari pentru exproprieri Potrivit Ministerului Transporturilor, au fost aprobate sumele necesare pentru realizarea exproprierilor pentru obiective de investitii precum: – lucrarea de utilitate publica de interes national ”Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrazile A1, A2, A3 in zona de Sud-Est a Romaniei – Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragos Voda”; – lucrarea de utilitate publica de interes national ”Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrazile A1, A2, A3 in zona de Sud-Est a Romaniei – Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu”; – lucrarea de utilitate publica de interes… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

