Guvernul a aprobat legislaţia necesară acordării sumei de 10.000 de lei medicilor veterinari de liberă practică Guvernul a aprobat, miercuri, legislatia necesara acordarii sumei de 10.000 de lei medicilor veterinari de libera practica organizati in conditiile legii, imputerniciti pentru efectuarea actiunilor sanitare-veterinare publice. ”Guvernul a aprobat astazi, 22.07.2020, cadrul legal primar referitor la conditiile in care poate fi acordata suma lunara de 10.000 lei, exclusiv TVA, stabilita de Legea nr. 236/2019, pentru beneficiarii contractelor incheiate in vederea realizarii activitatilor sanitar-veterinare publice. Aceasta solutie legislativa este rezultatul consultarilor avute de premierul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

