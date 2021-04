“Prin prezentul act normativ se aproba plafoanele aferente platilor pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, in limita sumei de 1.758.265 de euro, respectiv 8.567.147 de lei in echivalent, care se distribuie astfel: 445.128 de euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;1.313.137 de euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne”, a anuntat MADR. Cuantumul per unitatea de masura al ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, specia bovine, se calculeaza de…