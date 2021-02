Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, luni seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de stat…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi legea bugetului de stat, urmand ca aceasta sa ajunga in Parlament pentru dezbaterea din Comisiile de specialitate. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ,…

- Guvernul a aprobat, luni seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va adopta luni seara, de la ora 19.00, formele finale ale legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru acest an, dupa ce au fost avizate de catre Consiliul Legislativ, iar marti cele doua proiecte…

- Presedintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021, dupa ce Consiliului Legislativ a trimis astazi avizul pentru bugetul pe 2021.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021. "In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va…

- „In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va intruni intr-o sedinta in cursul acestei seri pentru a adopta forma finala, dupa avizul Consiliul Legislativ. Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar…