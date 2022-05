Guvernul a aprobat cifra de școlarizare pentru anul 2022-2023 Guvernul a aprobat in ședința de miercuri cifra de școlarizare in invațamantul de stat pentru anul școlar 2022-2023. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat la finalul ședinței de Guvern ca in creșe și gradinițe au fost alocate 665.000 de locuri, iar in invațamantul primar 935.000, un numar mediu pe an de 187.000 de locuri. In […] Articolul Guvernul a aprobat cifra de școlarizare pentru anul 2022-2023 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Guvernul a aprobat cifra de scolarizare pentru anul scolar 2022 – 2023, precizand ca pentru crese si gradinite sunt alocate 665.000 de locuri, pentru invatamantul primar – 935.00 de locuri si pentru cel gimnazial – 813.000 de locuri, a precizat, miercuri, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

