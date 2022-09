Guvernul a aprobat cadrul legislativ ­necesar pentru extinderea învăţământului ­profesional dual la nivel universitar Guvernul a aprobat miercuri cadrul legislativ necesar pentru extinderea invatamantului profesional dual la nivel universitar printr-o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile de invatamant superior acreditate vor putea organiza, impreuna cu operatori economici, invatamant superior dual, forma de invatamant in care responsabilitatile cu privire la desfasurarea activitatilor de invatare, predare si evaluare sunt partajate intre institutia de invatamant superior acreditata si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat cadrul legislativ necesar pentru extinderea invatamantului profesional dual la nivel universitar. Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii Educatiei nationale nr. 1/2011. Actul normativ creeaza cadrul legislativ necesar pentru…

- Extinderea invațamantului profesional dual la nivel universitar Foto: gov.ro Guvernul a aprobat cadrul legislativ pentru extinderea învațamântului profesional dual la nivel universitar, printr-o ordonanța de urgența adusa legii educației. Învațamântul…

- Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Actul normativ creeaza cadrul legislativ necesar pentru extinderea invatamantului profesional dual la nivel universitar. Astfel, institutiile de invatamant superior…

- Guvernul a aprobat, miercuri, cadrul legislativ necesar pentru extinderea invatamantului profesional dual la nivel universitar, printr-o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Luni a avut loc o intalnire intre studenți și Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, incheiata cu "rezultate fara precedent in istoria consultarilor intre Ministerul Educației și studenți", afirma chiar ministrul Cimpeanu pe contul sau de Facebook.

- FOTO, VIDEO| Reprezentanții Ligii Studenților din Alba Iulia, protest alaturi de ANOSR, fața de consultarea asupra Legii invațamantului superior: „Un praf in ochi care nu poate pacali pe nimeni” FOTO, VIDEO| Reprezentanții Ligii Studenților din Alba Iulia, protest alaturi de ANOSR, fața de consultarea…

- Pentru inceput clarific una din intrebarile frecvente, spunand ca, in afara de analizele (punctele de vedere/dezbaterile) publice pe care le-am inițiat sau la care am participat in legatura cu un modelul normativ modern al invațamantului superior in Romania, nu am contribuit direct și nu am fost consultat…

- Aplicarea noilor legi ale educatiei, ale caror proiecte au fost puse in dezbatere publica, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei, a anuntat ministrul Sorin Cimpeanu, citat de Agerpres.”Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de…