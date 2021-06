Guvernul a adoptat o ordonanță care reduce prețurile de vânzare ale locuințelor ANL la nivelul din 2019 Guvernul a adoptat o ordonanța care reduce prețurile de vanzare ale locuințelor ANL la nivelul celor din 2019, potrivit unei modificari legislative inițiate de ministerul Dezvoltarii . Ordonanța de urgența modifica legea ANL, stabilind ca prețul de vanzare a locuințelor pornește nu de la costul construirii unui nou imobil, ci de la costul de construcție al imobilului in cauza, redusa cu amortizarea, chiria platita, cu o pondere conforma gradului de indice al localitaților. „Anul trecut, din cauza formulei existente pana in prezent, la sfarșitul lunii iulie 2020 a avut loc o creștere cu 60-70%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

