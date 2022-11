Stiri pe aceeasi tema

- Reforma pensiilor speciale va cuprinde inclusiv pensiile militarilor, iar Guvernul va trebui sa se incadreze pana in 2070 intr-un procent anual de 9,4% din PIB in ceea ce privește veniturile platite varstnicilor, susțin surse din Executivul european.

- Prin proiectul de lege se propune instituirea Sistemului integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania, denumit e-SIGUR, sistem de interes national, complementar sistemelor inteligente de transport, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Urmare OME 6172/28.10.2022, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești va informeaza ca va aplica: Anexa 1 la OME 6172/28.10.2022 privind Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in invațamantul preuniversitar dual și in invațamantul profesional de stat…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va oferi un grant in valoare de 2 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de livrare a apei calde menajere și implementarea sistemului de distribuție pe orizontala a agentului termic in blocurile de locuit din municipiul Balți. In ședința…

- Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 2002 privind Statutul politistului.Prin acest act normativ s a introdus o dispozitie potrivit careia agentii de politie care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, destinat…

- Criza energetica ne-a lovit din plin, astfel ca iarna ce vine se anunța una tot mai grea. Mulți cauta deja soluții sa se mute la țara sau in alte locuri pentru a scapa de facturile pe care vor trebui sa le plateasca. Vorbim despre sume de sute de euro pe luna, in condițiile in care salariu minim nu…

- "Prin actul normativ sunt adoptate masuri urgente care sa permita continuarea activitatii personalului asistentilor judecatorului, respectiv a celor 165 de experti externi selectati in cadrul proiectului 'Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instante judecatoresti',…

- Decizia Comisiei Europene in baza careia Guvernul va pune la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro reprezinta o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.