Guvernul a adoptat noile măsuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența care prevede noile masuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze. Intre PSD și PNL au aparut tensiuni in legatura cu perioada de aplicare a OUG. Ministrul Energiei a anunțat ca plafoanele și compensarea se vor aplica de la 1 februarie, insa social democrații au cerut sa se aplice retroactiv și pe luna ianuarie. „Aprobam in ședința de guvern de astazi un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetațenilor și al economiei astfel incat sa putem contribui la pastrarea locurilor de munca și la desfașurarea activitații economice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie In cursul serii de marți, 25 ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanța…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca Guvernul va adopta marți prin Ordonanța de Urgența noile masuri privind compensarea facturilor la energie. Pentru populatie nimeni nu va plati mai mult de 0,80 lei pe kwh pentru energie și 0,31 lei pentru gaze naturale indiferent de consum, a spus premierul…

- Presedintele PNL, Florin Cițu, il contrazice pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, și anunța ca Guvernul va aproba marți Ordonanța pentru compensarea facturilor la gaze naturale și energie electrica

- Deși ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți dimineața, 25 ianuarie, ca Guvernul condus de Nicolae Ciuca va adopta in ședința de Guvern de azi o Ordonanta de urgenta privind schema de compensare a facturilor la energie si gaze, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, dupa o discuție…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Compensarea și plafonarea facturilor la energie electrica și gaze naturale din luna februarie 2022. Cum se aplica noile masuri Compensarea și plafonarea facturilor la energie electrica și gaze naturale din luna februarie 2022. Cum se aplica noile masuri Ordonanța de urgența care stabilește noile masuri…