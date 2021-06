Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul digital european pentru COVID-19 va putea fi descarcat de pe adresa de internet certificat-covid.gov.ro, a declarat, luni seara, secretarul de stat în Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Cei care nu au acces la internet vor putea obtine certificatul…

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, in conferinta de presa de luni."Din discutia pe care am avut-o cu secretarul general adjunct, astazi s-au…

- Toate țarile Uniunii vor accepta certificatele care dovedesc ca deținatorul a fost vaccinat, s-a vindecat in urma infectarii sau a obținut recent un rezultat negativ la testul COVID-19 Certificatul va favoriza libertatea de circulație și va contribui la eliminarea treptata și coordonata a restricțiilorSistemul…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic in cele trei zone (verde, galben, roșu), pe baza incidenței cazurilor de Covid de la nivel internațional. Un numar mare de țari sunt acum in zona verde de risc, printre care și Turcia, Croația sau Cipru. Grecia ramane in zona galbena.

- Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord cu privire la certificatul verde, in contextul pandemiei de coronavirus. Se pare ca acest document are anumite avantaje, chiar daca multe persoane nu sunt de acord cu el, considerand ca „se incalca libertați”. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș…

- Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului „Certificatului verde digital”, care ar urma sa faciliteze calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei. Oficial: Acord intre institutiile europene pe tema certificatului…

- Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului “Certificatului verde digital”, care ar urma sa faciliteze calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei Covid-19. Principala divergenta in negocieri se referea la propunerea…

- Autoritațile au aprobat o noua clasificare a țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Cei care vin din țarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina. Cei care intra in Romania din țarile aflate in zonele galbena și roșie stau 14 zile…