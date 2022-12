Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2023. Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul…

- Mecanismul de aprobare și inregistrare a prețurilor de producator la medicamente ar urma sa fie modificat, potrivit unui proiect de lege inaintat de Guvern și examinat, astazi, in cadrul Comisiei protecție sociala, sanatate și familie. Scopul modificarilor propuse la Legea cu privire la medicamente…

- Potrivit Ministerului Mediului, rectificarea are in vedere sustinerea si realizarea proiectelor si programelor pentru protectia mediului, respectiv asigurarea resurselor financiare pentru: – Programul privind protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare…

- Comisia Europeana se asteapta ca „Romania sa continue sa lucreze la implementarea reformei” sistemului public de pensii, care „va fi evaluata in contextul viitoarelor cereri de plata” ale tarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNNR), au declarat vineri surse din cadrul Executivului…

- Guvernul nu a reusit sa incaseze la buget cat si-a propus in trimestrul al treilea al acestui an, de vina pentru ratarea tintei de venituri fiind evolutia sub asteptari a sumelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precum si o evolutie sub asteptari a veniturilor din economia interna,…

- Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descarcare a extrasului, precum și condițiile in care se poate dovedi vechimea in munca și/sau specialitate, aceasta posibilitate…

