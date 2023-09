Guvernele europene se uită cu poftă către super-profiturile băncilor Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profiturilor bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor. Guvernele statelor membre dinUE au inceput sa impuna taxe suplimentare bancilor pe profiturile acestora dupa ce sistemul bancar a inregistrat cea mai profitabila perioada din ultimii ani, datorita cresterilor substantiale ale ratelor de dobanda. Italia este cea mai recenta tara europeana care a introdus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

