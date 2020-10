Stiri pe aceeasi tema

- Europa a devenit, sambata, a doua regiune a lumii, dupa America Latina, care depaseste pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, informeaza Reuters, relateaza News.ro.Joi, Europa a raportat pentru prima data 200.000 de noi cazuri de infectare intr-o zi, multe tari din sudul continentului…

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina.Masurile sunt luate in speranta de a stopa propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19. Interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea…

- Rusia a inregistrat marti 244 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, un record de la inceputul epidemiei in aceasta tara care se confrunta cu o reaparitie a bolii, informeaza AFP potrivit Agerpres. Tara a contabilizat, de asemenea, pentru a treia zi consecutiva, peste 13.000 de…

- Autoritațile locale au anunțat vineri, 2 octombrie, ca mastile trebuie purtate tot timpul in exterior la Roma si in regiunea Lazio, in incercarea de a opri cresterea numarului tot mai mare de infectari cu noul coronavirus, relateaza DPA, citata de Agerpres. Italia a inregistrat joi peste 2.000 de cazuri…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a declarat dispus sa îl gratieze pe Julian Assange, daca acesta va dezvalui numele sursei emailurilor sustrase prin atacurile cibernetice asupra Comitetului National al Partidului Democrat înaintea scrutinului din 2016, a declarat avocatul fondatorului WikiLeaks,…

- "Pacientul inca este la terapie intensiva, in coma indusa. Nu exista riscuri vitale acute, iar eventualele efecte pe termen lung nu se cunosc inca", a comunicat Clinica Charite din Berlin, potrivit publicatiei Die Welt. Purtatorul de cuvant al lui Aleksei Navalnii a declarat, conform agentiei…

- Reactii la decizia Pentagonului de a reduce numarul militarilor americani Puscasi marini americani. Foto: Reuters. Pentagonul a anunțat reducerea cu 12.000 de militari a contingentului din Germania și repoziționarea unei mari parți în alte state NATO. Decizia a fost luata la solicitarea…