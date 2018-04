Guvernatorul Mălin Muşetescu: Braconajul piscicol riscă să distrugă Delta Dunării Fenomenul braconajului piscicol risca sa distruga Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD), a declarat joi, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Malin Musetescu, care a aratat ca, de la inceputul perioadei de prohibitie a pescuitului, anul acesta, organele de control au confiscat peste 1400 de kilograme de peste si peste 400 de unelte de pescuit, au intocmit patru dosare penale si au dat amenzi de peste 33.000 de lei. Sapte din cele opt institutii cu atributii in domeniul braconajului piscicol au aplicat anul trecut 2.462 de sanctiuni in valoare totala de 574.600 de lei, au intocmit actele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

