California – cel mai populat stat american si unul dintre principalii producatori de petrol din Statele Unite – ar urma astfel sa inceteze orice extractie. Interzicerea fracturarii hidraulice, care reprezinta aproximativ 2% din productia californiana de petrol – urmeaza sa fie pusa in aplicare de catre agentia insarcinata cu gestionarea resurselor naturale la nivelul statului, care va inceta sa mai emita noi permise in acest sens, cel mai tarziu in ianuarie 2024. In paralel cu aceasta masura, Newsom a cerut agentiei insarcinate cu monitorizarea poluarii atmosferice sa examineze mijloace de ”oprire…