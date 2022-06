Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNM spune cind se așteapta apogeul inflației in Republica Moldova, transmite jurnal.md. Prețurile vor continua sa creasca in Republica Moldova cel puțin pina in toamna, cind inflația ar putea sa ajunga la apogeu. Declarația a fost facuta, astazi, de guvernatorul BNM, Octavian Armașu. „Rata…

- Remitențele din Federația Rusa practic s-au stopat, iar prognozele arata ca și valoarea celor din țarile Uniunii Europene vor scadea. In aceste condiții, aceasta sursa de finanțare a consumului va fi negativa comparativ cu perioadele precedente. Despre aceasta a declarat guvernatorul Bancii Naționale,…

- Banca Naționala și-a revizuit prognoza inflației. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține ca inflația va fi „și mai persistenta decat in prognoza din luna aprilie” din cauza tarifelor, ajustate intarziat. „Pe langa asta, șocurile ce țin de prețuri la produse energetice și alimentare par sa fie mai…

- Banca Naționala a Moldovei prognozeaza o rata a inflației in trimestrul trei al acestui an de 31%. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat ca ulterior inflația va continua sa scada, doar daca nu vor fi alte șocuri.

- Banca Nationala a Romaniei a majorat azi considerabil prognoza inflației pentru acest an, precum și pentru anul viitor. Una dintre cauze este razboiul din Ucraina, spune Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 12,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui…

- Guvernatorul BNM, Octavian Armașu va fi audiat saptamina viitoare in Parlament pe tema gestionarii situației financiare și țintirea inflației. Propunerea a fost facuta in plenul Legislativului de catre deputatul PAS, Dumitru Alaiba, transmite radiochisinau.md. Acesta a propus sa fie examinate masurile…

- Fortele armate ucrainene au confirmat faptul ca doua elicoptere militare ale Kievului au bombardat un depozit de carburanti aflat in zona localitatii Belgorod, Rusia. Acesta este primul atac aerian asupra teritoriului Federatiei Ruse din istorie si prima oara, dupa al Doilea Razboi Mondial, cand un…

- UPDATE 00.30 - Distrugerile provocate de atacuri au lasat populatia din Cernihov fara apa, incalzire sau electricitate, in timp ce trupele ruse continua sa inconjoare orasul din nordul Ucrainei. Aprovizionarea cu gaze era inca partial functionala, potrivit informatiilor furnizate duminica de administratia…