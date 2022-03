Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cazuri in care o persoana pensionata in 2022 are pensie mai mare cu 30-40% decat a cuiva care a iesit la pensie acum 3-4 ani a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, sustinand ca Guvernul trebuie sa faca reforma pensiilor pentru a elimina inechitatile.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va deschide pe 21 martie 2022, apelul de proiecte pentru Acțiunea 4.1.1-POC, prin care microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține fonduri europene de cate 50.000-1 milion de euro pe proiect, pentru investiții,…

- Au fost momente tensionate in ședința de miercuri a guvernului. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ciuca l-a certat pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, pentru ca acesta i-a criticat public pe miniștrii Rafila și Budai pentru ca ministerele Sanatații și Muncii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului. Guvernul are insa, in subordine, și ministerul Fondurilor Europene, care se numește acum…

- Guvernul va veni cu masuri suplimentare in privinta preturilor la gaze si energie, dar unde ne vom opri, pentru ca mi se pare ca intram intr-o spirala care nu se mai termina niciodata, a afirmat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu.

- Pana la 1 milion de euro pentru firme, finanțare in contextul crizei COVID. Guvernul lanseaza Masura 4.1.1., fosta Masura 3 Autoritațile din Romania incearca sa reia ajutoarele de redresare pentru firme, acordate in contextul crizei generate de COVID și lanseaza in dezbatere o noua masura de finanțare…