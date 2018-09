Guvern, acte normative adoptate în ședința de joi

INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 05 septembrie 2018 I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone privind mormintele de razboi, semnat la Varsovia, la 25 mai 2018 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

