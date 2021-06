Stiri pe aceeasi tema

- Sponsorul Ligii 1 a umflat cifrele în pandemie. Directorul General Lewis Findlay: „Avem responsabilitate fața de acționarii companiei!”Bucureștiul, dar și alte importante orașe ale țarii abia ce au ieșit din scenariu roșu. Asta, dupa ce autoritațile impusesera restricții aproape…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru, potrivit Agerpres. „Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta…

- Unele restricții impuse din cauza pandemiei de COVID-19 se vor relaxa in Timișoara datorita scaderii ratei de infectare sub 3 la mia de locuitori, anunța Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta...

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 101 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.040 de teste efectuate (din care 418 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (48). Coeficientul infectarilor cumulate…

- ”Volumul pietei berii s-a mentinut la nivelul anului anterior; a inregistrat o evolutie de +0,5% in volum, ajungand la 16,75 milioane hl. In contextul Covid-19, romanii au preferat ambalajele de unica folosinta: sticla nereturnabila, plastic sau doza. Ponderea sectorului HORECA in vanzarile de bere…

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

