Gura Caliței. DJ 204 P va fi reabilitat în urma calamităților naturale din acest an Președintele Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma a mers, la finele saptamanii trecute, la Gura Caliței, pe drumul județean DJ 204 P, drum care va trebui reabilitat in urma calamitaților naturale din acest an. „Am facut o vizita pe teren, la Gura Caliței, pentru analiza necesarului de lucrari de refacere și punere in siguranța a drumului […] Articolul Gura Caliței. DJ 204 P va fi reabilitat in urma calamitaților naturale din acest an apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

