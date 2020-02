Stiri pe aceeasi tema

- Panica aseara la un adapost de noapte pentru oamenii strazii din Timisoara. 36 de persoane au iesit in strada in toiul noptii, dupa ce au sesizat un miros ciudat si s-au simtit rau. Oamenii cred ca de vina e operatiunea de dezinsectie facuta ieri in cladire.

- Fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu vrea inca un mandat la primarie, el urmand sa candideze din partea Partidului ADER, pe care l-a fondat in urma cu doi ani. In iulie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa inceteze procesul penal impotriva lui Ontanu, pe motiv ca faptele s-au prescris.…

- Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) a vorbit despre problemele cauzate de incendii la Melbourne, gazda primului turneu de Mare Șlem al anului. „Sincer, chiar nu știu ce sa spun despre situația asta. Aș putea oferi orice fel de raspuns. Putem noi sa facem ceva in legatura cu asta? Nu foarte multe. Ce situație...…

- Un cititor a transmis mai multe fotografii de la Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal din Campia Turzii, pentru a demonstra faptul ca ”oamenii strazii” folosesc dușurile Secției de Pediatrie,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un pieton a murit, dupa ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 17:55, pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Este vorba despre un barbat în vârsta de 51 de ani care…

- Rino Dubokovic, un student din Zagreb, a petrecut o seara de neuitat alaturi de prietenii sai, când au început sa-și povesteasca experiențele despre mahmureala. Dintr-o data i-a venit o idee: „Un fel de colecție de povesti de mahmureala si marturii ale serilor înecate în…

- In ultimele zile din 2019, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati a intensificat actiunile de combatere a faptelor antisociale pentru asigurarea unui climat de ordine si liniste publica la nivelul judetului Galati, precum si pentru solutionarea operativa a sesizarilor venite de la galateni.

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Edward Sanda: Pentru mine cea mai frumoasa perioada a anului cred ca este vara, dar si sarbatorile de iarna le primesc cu mare bucurie in suflet alaturi de familie si cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Edward Sanda:…