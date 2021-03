Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 500 au fost ranite intr-o serie de explozii langa o baza militara din Guineea Ecuatoriala, spun oficiali citați de BBC, transmite stirileprotv.ro.

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte peste 500 au fost ranite duminica in explozii provocate de "neglijenta" care au devastat o tabara militara si cartierele din vecinatatea acesteia in Guineea Ecuatoriala, a anuntat presedintele Teodoro Obiang Nguema, noteaza AFP. Patru explozii puternice…

- Forțele de securitate au declanșat miercuri, in numeroase orașe din Birmania, cele mai sangeroase represiuni cunoscute de la puciul militar impotriva miilor de manifestanți care nu contenesc protestele impotriva loviturii de stat militare. Și in aceasta zi au fost folosite gloanțe reale, gaze lacrimogene…

- Accidentul s-a produs joi in jurul orei locale 10:00 (15:00 GMT) la o fabrica, Prime Pak Foods, situata in comitatul Hall din acest stat situat in sud-estul Statelor Unite. Dintre victimele spitalizate, trei se aflau intr-o stare descrisa de autoritati ca fiind ''critica'', noteaza Agerpres .Elevii…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranit, joi, in urma unei scurgeri de azot lichid la o fabrica agro-alimentara la nord-est de orasul american Atlanta, a anuntat politia locala, relateaza AFP. Primele informatii indica ''cinci decese confirmate la fata locului'', cauza…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in urma unui atentat sinucigaș dintr-o piața din centrul Bagdadului, a declarat joi Ministerul Sanatații irakian, citat de DPA. Alte 110 persoane au fost ranite in cel mai grav atentat din ultimii 3 ani din capitala Irakului. Un purtator de cuvant al armatei a…

- Cel puțin 34 de persoane și-au pierdut viața și alte cateva sute au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,2 produs in insula indoneziana Sulawesi. Echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta gasirii unor supravietuitori,…

- Cel puțin opt persoane au murit, duminica, in urma unui atac cu mașina capcana, in vestul orașului Kabul, din Afganistan. Alte 15 persoane au fost ranite, intre care un membru al Parlamentului, potrivit AP.