Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Angliei la fotbal, Manchester City, si liderul la zi din clasament, Chelsea, au obtinut victorii categorice in partidele de sambata, din etapa a 5-a din Premier League. Pe Etihad Stadium, City nu a avut nicio problema in fata lui Fulham, pe care a invins-o cu 3-0 (2-0). Leroy Sane (2), David…

- Pep Guardiola (47 de ani) vrea sa-i dea o lovitura in plin Barcelonei. Oficialii lui Manchester City s-au intalnit cu Adrien Rabiot (23 de ani), pe care vor sa-l convinga sa semneze cu campioana Angliei vara viitoare, din postura de fotbalist liber de contract.

- L-a cucerit pe Bernardo Silva cand internaționalul portughez s-a transferat de la Benfica la AS Monaco. Alicia Verrando, studenta la Finanțe in California, este franțuzoaica și l-a urmat și la Manchester City, suferind mult alaturi de el pentru primul eșec din acest campionat. Foarte activa pe rețelele…

- Manchester City a surclasat-o pe teren propriu pe Huddersfield Town, cu 6-1, duminica, in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Cel mai prolific jucator al campioanei en titre a fost argentinianul Sergio Aguero, autorul unui hat-trick in minutele 25, 35 si 75. Aguero a ajuns la a 13-a tripla…

- Manchester City continua sa se distreze in noul sezon din Premier League. Duminica, in etapa a doua, trupa lui Pep Guardiola a invins Huddersfield cu 6-1 si a devenit liderul campionatului. Sergio Aguero a marcat un hat-trick, iar portarul brazilian Ederson a devenit primul portar din...

- Chelsea și Manchester City se intalnesc astazi in Supercupa Angliei, de la ora 17:00, pe Wembley. Partida e in direct la TV Digi Sport și in format liveSCORE pe GSP.ro. Londonezii sunt deținatorii Cupei, in timp ce trupa lui Pep Guardiola a caștigat campionatul, fiind prima echipa care ajunge la 100…

- Pe 9 august, la ora 19:00, se incheie perioada de achiziții in campionatul Angliei. Liverpool a cheltuit cel mai mult, 182,2 milioane, dar Manchester City a facut cel mai important transfer: Mahrez, 68 de milioane. Premier League stapanește piața transferurilor. ...

- Amazon a dezvaluit trailerul documentarului "Totul sau Nimic: Manchester City". Despre un sezon in care City a cucerit campionatul invațand sa joace "un fotbal nimicitor" Pe 17 august, va aparea "All or Nothing: Manchester City". Povestea primului succes al lui City in Premier League cu Pep Guardiola,…