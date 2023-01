Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca atacantul Erling Haaland nu a revenit la cea mai buna forma dupa accidentarea suferita recent, desi a marcat o dubla in meciul cu Leeds United (3-1), disputat miercuri in Premier League, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Antrenorul lui Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a declarat ca "nu este prea fericit" ca Premier League se va relua la doar opt zile dupa Cupa Mondiala si a sugerat ca ar putea odihni cativa fotbalisti pentru meciul de luni, de Boxing Day, de pe terenul lui Brentford, scrie Reuters, potrivit Agerpres.…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, va lipsi de la meciul de sambata din Premier League cu Southampton, dupa ce Federația de Fotbal a dictat o suspendare a acestuia, dupa ce germanul s-a certat cu arbitrul asistent, in timpul meciului caștigat luna trecuta impotriva lui Manchester City.…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, a anuntat ca atacantul Erling Haaland nu este complet refacut si ar putea fi menajat la ultimele doua meciuri dinaintea pauzei impuse de Cupa Mondiala 2022 din Qatar, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Sebastian Larsson, fotbalistul suedez cu cele mai multe aparitii in prima liga engleza, a disputat duminica ultimul meci din cariera sa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, crede ca Erling Haaland poate dobori recordul stagional de goluri in Premier League in aceasta campanie. Haaland are o medie de 1,54 goluri pe meci, iar spaniolul il susține sa doboare recordul lui Shearer și Cole și il compara cu Messi și Lewandowski,…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a fost acuzat de conduita necorespunzatoare in urma iesirii nervoase la adresa unui arbitru asistent in timpul victoriei echipei sale cu 1-0 in Premier League cu Manchester City in weekendul trecut, a indicat Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters.…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, spune ca Liverpool ramane principala contracandidata la titlu in Premier League, chiar daca in prezent "cormoranii" se afla pe locul 10 in clasament, la 13 puncte in urma "cetatenilor", care ocupa locul 2, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Fii…