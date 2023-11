Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…

- Kremlinul a afirmat miercuri, 20 septembrie, ca Joe Biden nu s-a bucurat niciodata de același nivel de susținere in randul populației ca liderul rus Vladimir Putin, raspunzand astfel la recenta reacție a președintelui american, care a reiterat ca Putin este un "dictator", relateaza CNN."In intreaga…

- Presedintele SUA, Joe Biden, in varsta de 80 de ani, evita de obicei chestiunea varstei, dar a abordat-o in timpul unei strangeri de fonduri la un teatru de pe Broadway din New York, spunand ca experienta sa l-a ajutat sa faca fata unor crize precum cea din Ucraina si Covid, relateaza AFP, informeaza…

- Un barbat urmarit de luni de zile de catre autoritatile americane pe motiv ca profera amenintari la adresa presedintelui Joe Biden a fost impuscat miercuri de FBI in statul Utah, cu cateva ore inaintea unei vizite planificate a presedintelui in acest stat din vestul Statelor Unite, transmite AFP. FBI…

- FBI a declarat ca un suspect a fost ucis miercuri devreme, cand ofiterii au incercat sa il aresteze in Provo, la sud de Salt Lake City. O ancheta este in desfasurare, a adaugat FBI fara a oferi detalii despre barbatul identificat drept Craig Robertson intr-o plangere a procurorilor federali din Utah.Potrivit…