Guardian: Angela Merkel trebuie să plece - spre binele Germaniei şi al Europei Daca Germania este inima Europei, ea este acum inima relaxata a unui om de afaceri bine hranit, care se odihneste pe canapea dupa un prânz prea bogat. Spre binele Europei si spre propriul bine al Germaniei, inima asta trebuie sa bata ceva mai iute, potrivit The Guardian, citat de Rador.



Asta nu înseamna ca, la nivel intelectual, elitele germane nu recunosc problemele care se aduna în jurul lor. Berlinul, care începe sa rivalizeze cu Londra ca fief al grupurilor de reflectie, e plin de oameni extrem de inteligenti care îti pot spune exact de ce - confruntându-se…

Sursa articol: hotnews.ro

