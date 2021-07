Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Ionuț Badea, actualul antrenor al Astrei Giurgiu, care a trecut in cariera sa de fotbalist pe la cluburi precum Dinamo, Oțelul și FC Vaslui. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook a Gazetei…

- Anglia și Romania se intalnesc astazi, de la ora 19:00, intr-un amical disputat la Middlesbrough. Jurnaliștii GSP.RO Costin Ștucan și Alberto Boțoghina, alaturi de antrenorul Ciprian Panait, vor prefața partida la GSP Live, de la 18:30. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu toate reacțiile…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 21:30. Finala Champions League e prefațata in studioul Gazetei Sporturilor alaturi de Razvan Luțac. Manchester City cauta primul astfel de trofeu, in timp ce londonezii il pot cuceri pentru a doua oara, dupa cel obținut in…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 20:00, inaintea duelului din finala Cupei Romaniei dintre Astra și CS Universitatea Craiova. Invitați sunt Aime Lema, primul antrenor de culoare din fotbalul romanesc, și jurnalistul Dan Chilom. Urmarește emisiunea pe site,…

- CS U Craiova și CFR Cluj se intalnesc in etapa #8 din play-off-ul Ligii 1, astazi, de la 21:30. Remus Dinu, Alberto Boțoghina și Stelian Stancu vor prefața partida de pe „Ion Oblemenco”, la GSP Live, de la 21:00. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu cele mai tari reacții. Urmarește…

- FCSB și Academica Clinceni se intalnesc in etapa #7 din play-off-ul Ligii 1, astazi, de la 21:30. Costin Ștucan și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Tiberiu Balan, vor prefața partida de la Giurgiu, la GSP Live, de la 21:00. Vom reveni atat la pauza partidei, cat și la final, cu cele mai „fierbinți”…