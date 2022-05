GSP, interviu special de la Cluj cu Dan Petrescu, partea I: „Vreau buget de 40 de milioane de euro pentru grupele Champions League”

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a declanșat fiesta in Gruia, formația lui Dan Petrescu cucerind al cincilea titlu consecutiv in Liga 1. Miza importanta din punct de vedere financiar va fi insa reprezentanta de participarea in cupele europene, acolo unde marele vis ramane o calificare in grupele Champions League.

- Dan Petrescu, 54 de ani, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre mentalitatea jucatorilor romani, in contextul meciului de aseara dintre Real Madrid și Manchester City, 3-1 in semifinalele Champions League, manșa retur, 6-5 la general. „Meciul de aseara spune tot despre fotbal, nu mai punea…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a contrazis de mai multe ori pe parcursul conferinței de presa ce a urmat meciului caritabil cu Dinamo Kiev, scor 0-0. „Bursucul” pare ca resimte presiunea din acest final de sezon. Cu 5 etape inainte de linia de finiș, CFR Cluj a ramas cu…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a prefațat meciul cu CSU Craiova. Antrenorul gruparii ardelene spune ca pericolul poate veni de oriunde, incepand de la portar pana la atacantii formației oltene. „Cand joci cu Craiova pericolul vine de peste tot. Sa ne gandim numai la portar (n.r. – Mirko…

- Mihai Silvașan (37 de ani) prefațeaza meciul tur din „sferturile” Champions League, facand, de asemenea, un tur al carierei sale de jucator și antrenor. Antrenorul lui „U”-BT Cluj-Napoca descrie filosofia care a dus la performanța lui U din acest sezon și explica strategia transferurilor. „U”-BT Cluj…

- Dupa mai bine de un deceniu de cand pleca spre Franța, care avea sa-i devina acasa, Simion Codoba se intoarce la Hunedoara prin povestea pe care ne-o ofera. O viața luata de la zero, intr-o țara straina, a carei limba n-o cunoștea, dar unde și-a gasit dragostea și a intemeiat o familie. Povestea unui…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 3-1, ca acest succes este unul meritat. Antrenorul l-a laudat pe Ciprian Deac, autorul golului de 2-1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a comentat situația lui Billel Omrani, aflat in ultimele 6 luni de contract și ofertat de FCSB. „Omrani, in Romania, nu mai poate sa joace pana la vara decat la CFR Cluj, asta e clar. Nu poate fi declarat jucator liber, sa plece in alta parte. Trebuie sa joace…