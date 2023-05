Stiri pe aceeasi tema

- Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa ce Simona Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, „pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic”, relateaza Gazeta Sporturilor.„Viitorul ei in tenis suna sumbru”, a notat Cristian Tudor Popescu, care…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA). Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa vestea potrivit careia pașaportul…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA). Halep raspunde și acuza dur Agenția de Integritate, vorbind despre un complot impotriva…

- Dupa scandalul de anul trecut, cand a fost prinsa cu substanțe interzise, Simona Halep are din nou probleme. Este acuzata de o noua incalcare a regulamentului antidoping. “Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare…

- Simona Halep a fost acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza "neregulilor in pasaportul sau biologic". "Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata a Programului…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului,…

- Simona Halep a afirmat ca se simte „bine” pentru ca stie ca sunt este „curata” și nu a luat niciodata „in mod conștient” substanța dopanta cu care a fost depisata la US Open 2022, intr-un interviu acordat joi pentru Tennis Majors, citat de Agerpres.„Nu am consumat niciodata, in mod constient, cel mai…

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, a anunțat miercuri seara, 17 aprilie, ca sportiva suspendata provizoriu pentru dopaj va fi judecata duminica, 30 aprilie, de tribunalul Sports Resolutions, la doua zile distanța de ziua stabilita inițial.„Inca nu știm nimic. Cum așteptați dumneavoastra, așa așteptam…