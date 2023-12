Stiri pe aceeasi tema

- Meduza analizeaza discrepanța dintre interesul Rusiei și cel al Chinei in realizarea proiectului Puterea Siberiei 2, ce proiecte fac concurența conductei rusești și ce altceva amenința acest acord atat de important pentru viitorul industriei gazelor rusești.

- Șoferii de mașini electrice care spera sa iși reincarce bateriile la una dintre cele 1.600 de stații de incarcare ale Repsol din Spania ar putea fi dezamagiți, deoarece aproape jumatate dintre acestea sunt inactive din cauza lipsei unei conexiuni electrice. Mai grav, astfel de lacune sunt evidente in…

- Japonia se va asigura ca aprovizionarea sa cu energie nu va fi afectata de sancțiunile pe care Statele Unite le-au impus recent asupra proiectului Arctic GNL 2 din Rusia, in care deține o participație, a declarat marți ministrul Industriei, Yasutoshi Nishimura. Japonia, al doilea mare cumparator de…

- Statele Unite au anuntat joi, 2 octombrie, o noua serie de sanctiuni ce au ca tinta Rusia, o parte din aceste restrictii fiind decise impotriva companiilor din diverse tari care au legaturi comerciale cu industria militara rusa, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres.Noile sancțiuni…

- In acest an, China a obținut economii de aproape 10 miliarde de dolari prin achiziții record de petrol din țari aflate sub sancțiuni occidentale, potrivit calculelor Reuters, bazate pe date de la comercianți și companii de urmarire a navelor. O consecința a sancțiunilor impuse de Statele Unite și de…

- UPDATE 16:43 - Cel putin 48 de morti in urma unui atac rus ce a lovit un magazin alimentar dintr-un sat.Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Autoritațile din Kosovo cere Uniunii Europene sa ia masuri masuri impotriva Belgradului, precum inghețarea procesului de aderare, pentru concentrarea unui numar ridicat de trupe la granița sa, relateaza Reuters.„Nu a existat niciodata acest tip de concentrare de trupe in ultimii ani”, a declarat luni…

- O scurgere de informații din partea Biroului de informații navale al SUA (ONI) a starnit ingrijorare cu privire la capacitatea continua a regimului chinez de a produce nave militare intr-un ritm alarmant de rapid fața de Statele Unite.Graficul scurs descrie șantierele navale din China ca fiind capabile…