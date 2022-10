Grupul Knauf investește 200 milioane euro în două fabrici de materiale de construcții Una dintre cele mai mari investiții din domeniul construcțiilor urmeaza a fi realizata de Grupul Knauf. Cu un total de peste 200 milioane euro, Knauf va construi o fabrica de materiale de izolații la Tarnaveni și una de gips-carton și profile metalice la Huedin. Knauf Insulation a cumparat fabrica de vata minerala GECSAT din Tarnaveni la inceputul acestui an și a investit deja 4 milioane euro in modernizarea și retehnologizarea fabricii. Capacitatea de producție a crescut de la 7.000 de tone de vata minerala anual la 10.000 de tone. Construcția unei noi fabrici va demara la sfarșitul anului sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Grupul Knauf, din care fac parte Knauf Insulation Romania si Knauf Gips, doi dintre cei mai importanti jucatori de pe piata materialelor de constructii, anunta cea mai mare investitie din domeniu in Romania din ultimii 5 ani, in valoare de peste 200 de milioane de euro. Investitia grupului german pe…

- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), aniverseaza 25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri pana in 2026 și listarea pe piața principala a BVB.…

- Investiție PepsiCo de 100 de milioane de dolari in fabrica de snack-uri Star Foods din Popești-Leordeni, in urma careia aceasta urmeaza sa-și dubleze capacitatea de producție. O veste buna pentru producatorii romani de cartofi, mai ales ca o mare parte din materia prima provine din țara. Investiția,…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, inaugureaza joi la Ramnicu Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101 milioane de euro. Investitia in noua…

- Investitia in noua unitate de productie a fost sustinuta din fonduri proprii si va fi amortizata in maxim patru ani. ”Chimcomplex inaugureaza astazi la Rm. Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca va face o vizita in SUA, saptamana viitoare, deoarece Romania doreste sa mai construiasca doua reactoare nucleare. Discutiile vor viza acest aspect precum si finalizarea procedurilor de finantare pentru cele doua reactoare nucleare, a mai spus liberalul.…

- „Investitia de 14 milioane dolari face parte din prima parte a grantului pe care americanii il pun la dispozitie pentru faza de proiectare si design. E suma anuntata de catre presedintele Biden. Venim si noi cu 9 milioane a anuntat premierul. Industria vine cu inca 5 milioane si acest pachet de aproape…

- Football Museum Bucharest, primul muzeu din Romania și singurul din Europa de Est dedicat 100% fotbalului, realizat din fonduri private, primește un buget suplimentar de 400.000 de euro pe langa investiția inițiala de 1,2 milioane de euro. Banii in plus vor fi folosiți in achiziționarea de echipamente…