Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda intentioneaza sa-si dubleze capacitatea de productie de munitie pana in 2027, a anuntat marti Ministerul Apararii din aceasta tara, transmite Reuters, citat de news.ro.Intr-un comunicat, ministerul a declarat ca se asteapta ca investitiile in cresterea capacitatii sa ajunga la aproximativ…

- Germania va desfașura patru avioane Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO incepand cu sfarșitul lunii noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitații pentru Reuters, agenția de presa notand ca decizia vine la cateva saptamani dupa atacurile rusești asupra…

- Numeroase companii importante din Europa au anunțat in ultimele luni ca vor concedia sute sau mii de angajați in contextul creșterii economice anemice, reducerii puterii de cumparare și a problemelor specifice care le afecteaza sectoarele de activitate, relateaza Reuters.

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora grupul de mercenari Wagner intentioneaza sa furnizeze Hezbollah, militia libaneza sustinuta de Iran, un sistem de aparare antiaeriana, a relatat The Wall Street Journal, citand oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza Reuters.

- Un numar de echipe europene importante de ciclism au explorat planuri de a infiinta o noua liga competitiva intr-un demers care ar putea remodela peisajul sportului si ar putea aloca mai multe fonduri pentru participanti, conform unor surse ale Reuters familiare cu problema, potrivit

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a anuntat vineri ca Israelul are un plan in trei etape in campania militara lansata contra gruparii islamiste Hamas dupa atacul surpriza al acesteia asupra Israelului, plan care sa conduca in final la o „noua realitate de securitate” pentru cetatenii sai…

- Guvernele UE nu au dat un aviz decisiv cu privire la o propunere de prelungire cu 10 ani a aprobarii pentru utilizarea glifosatului, ingredientul activ al ierbicidelor Roundup ale grupului german Bayer, transmite Reuters. O majoritate calificata din 15 tari, reprezentand cel putin 65% din populatia…

- La 19 septembrie, Ministerul Apararii din Azerbaidjan a organizat un briefing pentru reprezentanții mass-media. Șeful serviciului de presa, colonelul Anar Eyvazov, a declarat despre continuarea cu succes a masurilor antiteroriste locale desfașurate de forțele armate azere in regiunea Karabakh. Eyvazov…