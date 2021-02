Grupul International Alexander Holding a devenit, oficial, proprietar al Vio Transgrup la finalul lui 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul International Alexander Holding, fondat de Simion Apreutese, a obținut acordul de la Consiliul Concurenței și a devenit, oficial, proprietar al Vio Transgrup la finalul anului 2020, noteaza mediafax. Prin noua achiziție, grupul internațional Alexander Holding iși extinde afacerea, devenind…

- Elefant Online, compania ce opereaza elefant.ro, a depasit in 2020 previziunile de crestere, obtinand o cifra de afaceri de 235 milioane de lei si un profit operational de 5,7 milioane de lei, iar actionarii iau in calcul o listare la bursa pana la finalul acestui an, informeaza un comunicat transmis…

- Consiliul Concurenței a sancționat cu amenzi in valoare totala de 129.684.823 lei (aproximativ 26,6 milioane euro) 31 de companii care iși desfașoara activitatea pe piața comercializarii masei lemnoase din Romania In cadrul acestei investigații, Autoritatea de concurența a analizat mai multe…

- Consiliul Concurentei a redus amenzile aplicate companiilor pentru care activitatea sanctionata are o pondere de sub 5% din cifra de afaceri totala, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. In acest sens, institutia a modificat metodologia de…

- ”Notificarea ajutorului de stat acordat Complexului Energetic Oltenia a fost inregistrata formal la Comisia Europeana. Este o etapa importanta a procesului de aprobare a Planului de Restructurare, rezultatul bunei colaborari intre CE Oltenia, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul…

- Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, vineri, la Braila, ca a inceput plata granturilor acordate de stat IMM-urilor afectate de pandemia de coronavirus. "A inceput plata granturilor acordate de stat IMM-urilor afectate…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) ar putea demara, pana la finalul acestei luni, programul de granturi pentru investitii, in valoare totala de 550 milioane euro, din care 415,87 milioane euro fonduri europene, a anuntat, joi, secretarul de stat Liviu Rogojinaru."Pentru…

- In 2020, filmul turismul a inceput cu clasicul ”Atenție, se taie!” și s-a taiat cu un lung șir al restricțiilor. Deși oamenii sunt dornici de plimbari și calatorii, coronavirusul se incapațaneaza sa petrecem și sarbatorile de iarna impreuna și, din...