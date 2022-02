Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de telecomunicatii Vodafone si Iliad sunt in negocieri privind combinarea afacerilor lor din Italia, intr-o incercare de a stopa concurenta acerba din a treia economie a zonei euro, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Discutiile dintre Vodafone si Iliad…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Peste 14.000 de tone de metal, aluminiu, textile, cauciuc, lemn, baterii, bucați de azbest, sticla, material feros etc. - trimise din state precum Marea Britanie, Belgia, Germania, Norvegia, Portugalia, Olanda, Spania, China, Japonia, SUA și altele, au luat drumul Romaniei, in speranța ca deșeurile…

- Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de portocaliu si verde, potrivit Le Soir. In fiecare joi, Centrul European pentru Controlul Bolilor…

- Reprezentantii a peste 18 institutii liceale si gimnaziale internationale din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Portugalia, Belgia si Austria vor discuta, sambata, 11 decembrie, intre orele 11. 00 14.00, cu familiile din Romania in cadrul evenimentului Licee si scoli in strainatate…

- Specialiștii din Romania lanseaza un avertisment dur: Omicron, noua varianta de coronavirusului, va ajunge in Romania in decembrie, odata cu sarbatorile de iarna. Și mai grav grav este ca noua tulpina se va suprapune cu valul 5, despre care experții spun ca va fi mult mai agresiv."Se pare ca simptomatologia…

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…