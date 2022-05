Stiri pe aceeasi tema

- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In primele trei luni ale acestui…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Fermierii germani avertizeaza asupra „creșterii de prețuri la o scara fara precedent” pentru alimente, ca urmare a razboiului din Ucraina, potrivit Der Tagesspiegel, citat de Hotnews . Potrivit unui referat publicat vineri de Asociația Fermierilor Germani (DBV), agricultura, dar și intregul lanț alimentar,…

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa, spune ca mai multe țari europene, printre care Germania, Franța, Italia și Marea Britanie – au ridicat prea brusc masurile anti-Covid și acum se confrunta cu o creștere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 a coronavirusului, transmite AFP. Potrivit…

- Ministrul Sanatații considera ca, dupa trecerea brusca și nu etapizata – așa cum a facut apel – la relaxarea masurilor de protecție, este posibila ”o ușoara creștere a numarului de cazuri” de Covid-19. „Am facut apel inca de acum doua-trei saptamani la o relaxare etapizata, care nu a fost posibila.…

- Cu un proces de productie eficient, un automobil electric poate avea un impact semnificativ mai mic asupra mediului fata de un automobil conventional similar pentru un ciclu de viata de 200.000 km. +++ Evaluare independenta TUV Rheinland pe baza standardelor de evaluare ISO 14040/44. +++ Rezultatele…

- Dupa finalul Razboiului Rece, Statele Unite au decis sa retraga o parte din fortele blindate atasate in Germania, insa, in curand, Pentagonul ar putea sa trimita brigazile de tancuri inapoi in Europa, iar expertii militari sustin ca acestea ar trebui plasate, macar in parte, in Polonia si Romania.