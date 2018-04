Grupul DONA, dupa ce si-a dublat profitul in 2017, vizeaza extinderea retelei de farmacii si dezvoltarea depozitelor

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de retele de comunicatii Direct One, controlat de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, a semnat majorarea facilitatii de credit de tip club loan in valoare de 36 millione euro realizata anul trecut, cu o noua facilitate in valoare de 10 milioane euro, cu…

- Anunt de presa Data 11 Aprilie 2018 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Dezvoltarea S.C. BALCANIC PROD S.R.L. prin extinderea capacitatii de productie” SC BALCANIC PROD SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Dezvoltarea S.C. BALCANIC PROD…

- "Dezvoltarea, intreținerea și modernizarea sectorului rutier și punerea in aplicare a proiectelor de reconstrucție și extindere a autostrazilor prin diversificarea finanțarii acestui sector este o prioritate pentru Republica Moldova".

- Liderul PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, intrebare la ministrul Energiei privind modernizarea și extinderea rețelei de gaze in zona Munților Apuseni Obiectul intrebarii: Modernizarea și extinderea rețelei de gaze in zona Munților Apuseni Adresata: Domnului Anton Anton, ministrul Energiei De catre: Deputat…

- Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 6/22.02.2018 PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE – varianta detaliata – GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ARIESUL MARE anunța public prelungirea sesiunii de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MASURA LANSATA PRIN APELUL DE SELECȚIE: M1/6B –,, Dezvoltarea…

- The Walt Disney Company a anuntat marti "un plan de dezvoltare pe mai multi ani, in valoare de 2 miliarde de euro, pentru Disneyland Paris", un renumit parc de distractii amenajat de grupul american in Franta, in Regiunea Pariziana, care a fost inaugurat in 1992, informeaza AFP. "Acest…

- Cu 20 de ani in urma, in ianuarie 1998, o companie inscrisa la Registrul Comerțului cu doar doua luni inainte vindea primul automobil. In 2018, aceeași companie, Porsche Romania, anunța un amplu program de investiții bazat pe rezultatele tot mai bune.

- Grupul BRD- Societe Generale si-a dublat in 2017 profitul net, pana la 1,41 miliarde lei (fata de cei 763.000 de lei in 2016), in timp ce banca BRD a realizat un profit net de 1.38 miliarde de lei (fata de 727.000 lei in 2016), potrivit rezultatelor financiare publicate joi pe Bursa. Costul net al…