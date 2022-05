Grupul de Luptă NATO din România începe să funcționeze. Franța trimite și o unitate antiaeriană la Midia Grupul de Lupta NATO din Romania incepe sa funcționeze din aceasta luna, a anunțat Ministerul Apararii Naționale (MApN) al Romaniei. Anunțul a fost facut joi, 19 mai 2022. „Grupul de Lupta al NATO (Battle Group Forward Presence – BGFP) din Romania se constituie, incepand cu luna mai, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Raspuns a NATO, dislocate in țara noastra”, a transmis MApN. La propunerea Franței de a prelua rolul de națiune-cadru, batalionul francez dislocat in Romania, considerat varful de lance („Spearhead”) al Fortei cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

