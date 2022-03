Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii de la Anonymous au patruns in Banca Centrala si promit sa faca publice 35 de mii de fisiere cu informatii secrete. Ei au piratat Banca Centrala a Federatiei Ruse (Banca Rusiei) in contextul invaziei Rusiei in Ucraina. Colectivul international de hackeri Anonymous a afirmat joi ca a piratat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la summitul de la Bruxelles, ca NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania și a salutat decizia unui asemenea grup multinațional. ”Este al doilea summit NATO intr-o luna de cand Rusia a atacat complet neprovocat Ucraina. Ne intalnim pentru…

- Grupul de hackeri Anonymous, care poarta un ”atac cibernetic” impotriva Rusiei de cand a invadat Ucraina, la 24 februarie, anunta joi ca a piratat serverele Serviciului rus de securitate (FSB), serviciile secrete ruse, relateaza AFP.

- Vinzarea de valute straine va fi suspendata pina pe 9 septembrie, a anuntat miercuri intr-un comunicat de presa Banca Centrala a Rusiei, lovita de sanctiuni occidentale fara precedent din cauza ofensivei ruse in Ucraina, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Intre 9 martie si 9 septembrie 2022,"bancile…

- Grupul de hackeri Anonymous afirma ca a „spart” baza de date a Ministerului Rus al Apararii, dupa ce anuntase o „ofensiva” impotriva Rusiei, ca reactie la invadarea Ucrainei. Anonymous a oferit si o adresa electronica la care puteau fi vazute documentele confidentiale ale ministerului, dar aceasta…