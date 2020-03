Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- BULETIN DE PRESA 22 Martie 2020, ora 13.00 Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași…

- Trei persoane au fost, astfel, amendate cu cate 20.000 de lei fiecare pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu.Amenzile au fost date ca urmare a unor controale la domiciliu efectuate de autoritațile din județul Galați la 15 adrese, unde ar fi trebuit sa se gaseasca 27 de persoane, in izolare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 11 martie 2020, la ora 16.00 au fost confirmate inca trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, numarul cazurilor ajungand la nivel național la 35, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre: – Barbat, 55 ani, București, contact…