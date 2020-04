Potrivit wall-street.ro, grupul Continental, cel mai mare producator de componente auto din Romania, a reluat activitatea in fabricile din Timișoara, unde produce anvelope, curele de transmisie și conducte de aer condiționat din aluminiu. Unitațile producatoare de furtunuri din Nadab și Carei raman oprite pana pe 30 aprilie. “Pentru angajați, acest lucru inseamna, in funcție de situația fiecaruia: concediu la cerere, plata in avans pentru zile de lucru care vor fi recuperate ulterior sau, in unele cazuri, șomaj tehnic. Oferim angajaților noștri echipamente de protecție daca sunt disponibile…