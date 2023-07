Stiri pe aceeasi tema

- ”Casa de brokeraj pe burse internationale XTB, listata pe bursa de la Varsovia si lider in industria fintech, a publicat rezultatele financiare preliminare pentru prima jumatate a anului 2023. Intr-un mediu de volatilitate mai redusa pe pietele financiare si de marfuri in T2 2023, compania a raportat…

- Grupul auto francez Renault a raportat joi o marja operationala record de 7,6% in primul semestru al acestui an, gratie reducerii costurilor si lansarilor de noi modele, informeaza un comunicat de presa al proprietarului Dacia.De asemenea, Renault a revenit pe profit in primele sase luni ale acestui…

- Sute de milioane de euro care se indreapta spre Romania in timpul unei oferte importante de actiuni vor adauga presiune in urmatoarele saptamani pe piata valutara locala, unde orice miscare brusca a leului a fost controlata cu strictete de catre banca centrala, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Astfel,…

- Ministrul Marcel Boloș iși incheie saptamana aceasta mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a preluat la 4 mai 2022. Cu aceasta ocazie publica un raport de activitate. Creștere cu peste 20% a gradului de absorție, intr-un an calendaristic In ultimul an (mai 2022 – mai…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de…

- Grupul bancar elvetian UBS Group AG a avertizat miercuri ca se asteapta la o lovitura financiara de aproximativ 17 miliarde de dolari de pe urma preluarii rivalei Credit Suisse Group AG, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Sphera Franchise Group (“Sphera”), cel mai mare grup din industria de food service din Romania, a inregistrat, in primele trei luni ale lui 2023, vanzari consolidate de 335,1 milioane lei, o creștere de 20,3% fața de perioada similara a anului trecut. Grupul a incheiat T1 2023 cu un profit net de 7,3…

- Compania Signal Iduna Asigurare Reasigurare a transmis, printr-un comunicat de presa, ca inregistreaza cresteri pe liniile de business strategice, dinamica pozitiva fiind sustinuta de portofoliul extins care acopera acum o gama larga de produse de asigurari, adaptate tuturor nevoilor pietei. “Pentru…