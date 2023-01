Grupul austriac Egger, acuzat de Finanțele Publice Iași că și-a diminuat artificial profitul In urma unui control derulat la firmele din Romania ale grupului austriac Egger, s-a descoperit ca acestea au trecut la cheltuieli deductibile contracte de zeci de milioane de lei semnate cu firme-mama și firme-sora pentru utilizarea marcilor Egger și achiziția de marfuri intragrup, semnaleaza Reporter de Iași. In urma unui control derulat in perioada 2018-2019 la firme din Romania ale grupului austriac de producție de mobila, parchete și pardoseli Egger, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași a decis sa le oblige la obligatii fiscale de plata de 3.363.754 lei, reprezentand impozit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

