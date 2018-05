Stiri pe aceeasi tema

- DIGI Communication Grup a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 14,8 milioane lei, in scadere cu 6,33% fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 15,8 milioane lei, conform datelor remise marti Bursei de Valori Bucuresti.

- Grupul Medlife a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri consolidata de 176 milioane lei, cu 20% mai mare fata de rezultatul din primele trei luni de anul trecut, si un profit net de 4,38 milioane lei, in crestere cu 3,6%, potrivit raportului financiar al companie de servicii medicale.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primul trimestru un deficit de 967 milioane euro, comparativ cu 770 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2017, marcand o crestere de 25%, informeaza BNR. Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primul trimestru un deficit…

- In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, Societatea Nationala Nuclearelectrica a obtinut un profit net de 189.997 mii lei in crestere cu 51,7 fata de perioada similara a anului trecut. Potrivit unei informari a SN Nuclearelectrica transmise catre Bursa de Valori Bucuresti, rezultatul din exploatare…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primul trimestru din acest an un profit net de 252,7 milioane lei (54,3 milioane de euro), in crestere cu 28,7%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat al bancii. Creșterea a fost susţinută de dezvoltarea afacerii şi…

- Grupul BRD, controlat de Erste Bank, a inregistrat in primul trimestru al anului un profit net de 414 milioane lei, in crestere cu 26% fata de perioada similara din 2017, pe fondul generarii solide de venituri, al cheltuielilor operationale stabile si costului de risc pozitiv, potrivit rezultatelor…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut pe ansamblul anului trecut cu 14,4%, la 2,98 miliarde euro, cea mai mare contributie avand segmentul produselor de telecom, cu o valoare de 1,16 miliade euro, in crestere cu 29,5%, potrivit datelor GfK. Evolutii pozitive au avut aproape toate categoriile…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…